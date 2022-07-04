AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli Karşıyaka'da esnafı ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhur İttifakı olarak İzmir'de iddialı olduklarını belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sürekli, Karşıyaka İlçe Başkanlığında katıldığı değerlendirme toplantısının ardından Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğini (MAK-GÖÇ) ziyaret etti.

Karşıyaka Çarşı'daki AK Nokta standında çalışmalar hakkında bilgi alan Sürekli, çarşı esnafına konuk oldu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, İzmir'in koku başta olmak üzere birçok sorunla boğuştuğunu, Karşıyaka'nın da bu sorunlardan muzdarip olduğunu ifade etti.

Trafik, stat, alt yapı, kentsel dönüşüm ve çöp gibi ana sorunların yerel idareler tarafından görmezden gelindiğini savunan Sürekli, şunları kaydetti:

"Ama biz buna fırsat vermeyiz. Her bir konuyu yakından takip ediyoruz ve gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Metropolde, ilçelerde, cadde ve sokaklarda herkesle konuşuyoruz. Milletimiz her şeyin farkında ve 11 ay sonraki seçimlerde gereğini yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak İzmir'de iddialıyız, hedefimiz ortada, saha çalışmalarında İzmirlinin teveccühünü görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bize oy versin vermesin 85 milyonunun sorununu çözmekle mükellefiz. Bugüne kadar böyle hareket ettik. Herkesin talebine yetişmeye çalışıyoruz."