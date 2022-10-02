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Başkan Süer güven tazeledi

Politika Haberleri

Başkan Süer güven tazeledi

Van Ticaret Borsası başkanlığını yürüten Nayif Süer, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Van Ticaret Borsası başkanlığını yürüten Nayif Süer, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Van Ticaret Borsası binasında yeni yönetimin belirlenmesi için üyeler sandık başına gitti. Mevcut Başkan Nayif Süer ile Enver Menduhoğlu'nun aday olduğu seçimlerde toplam 139 oy kullanıldı. Seçimde 93 oy alan Süer yeniden başkanlığa seçilirken, Enver Menduholu ise 46 oy aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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