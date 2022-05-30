Başkan Subaşı, Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı' değerlendirdi - Haberler

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Başkan Subaşı, Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı' değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Subaşı, Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı' değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nın son derece verimli geçtiğini söyleyerek, "Aydınlık yarınları inşa etmek için omuz omuza çalışıyoruz" dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nın son derece verimli geçtiğini söyleyerek, "Aydınlık yarınları inşa etmek için omuz omuza çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Van'da bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcıları, genel merkez üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı Belediye Başkanları Çalıştayı, üç gün sürdü. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da düzenlenen toplantıya katılarak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları ile bir araya geldi.

"Aydınlık yarınları inşa etmek için çalışıyoruz"

Düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Van'da gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanları Çalıştayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla sürüyor. Aydınlık yarınları inşa etmek için omuz omuza çalışıyoruz. Van'da Bilecik'i ve Bilecik Belediyesi'ni en güzel şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Politika Haberler

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