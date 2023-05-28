Başkan Soyer'den Sandık Çağrısı: 'Geleceğimizi Esir Almasın… Çare Sandıkta…! Hala 1 Saat Var… Bi Gayret…'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oy kullanma işlemleri devam eden Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurttaşlara sandıklara gitme çağrısı yaptı.