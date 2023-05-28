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Başkan Soyer'den Sandık Çağrısı: 'Geleceğimizi Esir Almasın… Çare Sandıkta…! Hala 1 Saat Var… Bi Gayret…'

Başkan Soyer'den Sandık Çağrısı: 'Geleceğimizi Esir Almasın… Çare Sandıkta…! Hala 1 Saat Var… Bi Gayret…'

Politika Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oy kullanma işlemleri devam eden Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurttaşlara sandıklara gitme çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oy kullanma işlemleri devam eden Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurttaşlara sandıklara gitme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yurttaşlara sandıklara gitme çağrısında bulunarak "Umutsuzluk, Küskünlük, Kırgınlık, Kaygılar… Geleceğimizi esir almasın… Çare Sandıkta…! Hala 1 saat var… Bi gayret…" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Politika Haberler

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