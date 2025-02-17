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AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu, Düzcelileri Kongreye Davet Etti

AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu, Düzcelileri Kongreye Davet Etti
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 23 Şubat'ta yapılacak 8. büyük olağan kongreye Düzcelileri davet ederek, partinin hedeflerinin daha güçlü, müreffeh ve demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirtti. Şengüloğlu, Türkiye'nin uluslararası arenada söz sahibi hale geldiğini vurguladı ve kongrede kullanılacak yeni sloganları açıkladı.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık" dedi.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 23 Şubat'ta yapılacak olan AK Parti 8. büyük olağan kongresine Düzcelileri davet ederek "Bizler, liderimizin 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ilkesini benimseyen, Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabbimize hamdediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile; geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Bende gelimmi halkı kandırmayamı çagırıyor emekliler gitmeyin Akp hükümeti ermiştir hırsızlar FETÖ'cü

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