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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Milletimizin gücüyle hizmete devam ediyoruz

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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partinin 23. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında, milletin gücü ve desteğiyle şehre hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti. Şengüloğlu, Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak ve kalkınmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Aynı azim ve kararlılıkla ülkenin ve Düzce'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ak Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu partinin 23. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında "Milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehrimizin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız" dedi.

Başkan Şengüloğlu mesajında 23 yıldır olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla ülkemizin ve Düzce'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Şengüloğlu "14 Ağustos 2001 tarihinde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, milletimizin hizmetkarı olma düsturuyla yola çıkmıştır. Bugün, aynı azim ve kararlılıkla Düzce'mizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti olarak, Düzce'mizin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak ve hemşehrilerimizin refah seviyesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehrimizin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız. Bu kutlu davaya gönül veren, her zaman yanımızda duran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak, Düzce'mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Partidir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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