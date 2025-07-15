Başkan Şengüloğlu: "15 Temmuz, Bir Milletin Yeniden Dirilişidir"

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bu milletin varoluş iradesinin sembolü olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı direnişi bir kez daha hatırlattı. Şengüloğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bu milletin varoluş iradesinin sembolü olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz gecesi, istiklal ve istikbalimize kasteden hainler karşısında milletimiz adeta çelikten bir irade göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokaklara inmiş, tanklara, silahlara karşı imanla durmuş; sadece bir darbe girişimini değil, bu topraklara yönelen büyük bir ihaneti de bozguna uğratmıştır."

"Şehitlerimize minnet borçluyuz"

O gece canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andığını belirten Başkan Şengüloğlu, "Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın, vatanımız bölünmesin diye gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. 15 Temmuz; Ömer Halisdemir'in, Erol Olçak'ın, o gece şehadete koşan isimsiz kahramanların gecesidir. Hepsine minnettarız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Şengüloğlu, açıklamasının sonunda 15 Temmuz'un, sadece bir gecelik bir direniş değil, milletin asla kaybetmeyeceği bağımsızlık iradesinin adı olduğunu belirterek "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Demokrasiye, özgürlüğe ve millet iradesine vurulmak istenen prangalara karşı nasıl ayağa kalktıysak; her daim uyanık, birlik içinde ve güçlü durmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE