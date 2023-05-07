Başkan Sekmen, İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde meydana gelen olaylarla ilgili soruları cevapladı

ERZURUM - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde meydana gelen olaylar sonrasında Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den birer açıklama geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, bir grubun İmamoğlu'nun otobüsünü ve alandakileri taşladıklarını ve saldırıda bazı vatandaşların da yaralandığını belirterek, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Bey'in ilimize ziyaretleri vardı. Öncelikle şunu söylemek isterim ki kendilerinin ilimizi ziyaretleri miting tarzında değil esnaf ziyareti tarzında programlandırıldı. Neden böyle çünkü 4 Mayıs tarihinden itibaren seçim yasakları başlıyor. ve 4 Mayıs tarihinden itibaren seçimlerle ilgili bütün komuta zinciri il ve ilçe seçim kurullarında düzenleniyor olacak. Daha önceden bize yapılan müracaatlarında miting alanı olarak gösterdiğimiz bir yer vardı orada yapılmadı daha sonra tabi bu 4 Mayıstan önceki bir tarih çünkü 4 Mayıstan sonra miting yapılamayınca Sayın İmamoğlu'nun ilimizi ziyaretleri Sayın İl başkanı bize ifade etiller. Bizde bu konuyla ilgili yetkinin il ve ilçe seçim kurullarında olduğunun bununla birlikte bütün siyasi partilerin gerekli demokratik haklarını kullanabileceklerini ve böyle bir ziyaret olduğu takdirde her türlü tedbiri alacağımız söyledik. Esnaf ziyaretinden sonrada uygun olan yerlerde konuşma yapılacağını halka hitap edileceği söylendi. Aslında bu bir noktada miting gibi değerlendirilebilir. ve biz çok fazla da yasaklayıcı davranmamak adına bu konuda bizim için önemli olan sayın misafirlerin güvenliğini almak olduğunu ifade ettik." dedi.

"Gerekli önlemleri aldık"

Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretini havaalanından şehir merkezine gelene kadar ve ondan sonraki muhtemel konuşma alanlarında ve yapacağı konuşma alanından sonraki alanları bütün güvenlik tedbirlerini aldıklarını belirterek, " Çok üst seviyede tedbir aldığımızı söyleyebiliriz. Sayın İmamoğlu havaalanına indikten sonra şehir merkezine geldi ve esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden biri olan Havuzbaşına doğrudan yöneldiler. Bizimde orada gerekli güvenlik önlemlerimiz vardı. Binin üstünde polis memuru arkadaşlarımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasında su şişeleri atılmaya başlandı ve kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve orada ilimizden ayrıldılar. Havaalanından ayrılacakları bilgisine sahibim. Tabi ki bizim devlet olarak görevimiz bütün siyasi partilerin yapacağı programlarda güvenlik tedbirlerini almak ama şunu ifade etmek isterim ki bugün burada Havuzbaşındaki o kent meydanındaki program resmi olarak ilan edilmiş bir miting alanı değil. Eğer resmi alan olarak ifade edilmiş bir miting alanı olsaydı çok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik. Bizim yaklaşımımız yasaklayıcı bir yaklaşım değil herkesin seçim ortamında yasaların mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket edip gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

"Erzurum'un genelini suçlamak doğru değil"

Olaylarda 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini ve bunların 9 kişisi tedbirli olmak adına müşahede altında tutulduğunu söyleyen Vali Memiş şöyle devam etti, "Burada şunu özetle ifade etmek istiyorum bu yaşanan olaylarda Erzurum vatandaşlarımızı katiyen tamamı ve genelini katiyen böyle bir sorumluluk içerisinde olmaması gerekir. Biz devlet olarak inceleyeceğiz tabi ki özellikle sosyal medya da olsun medya kuruluşlarında olan hususlarda itibar etmeyin bizim bilgilendirmemiz çerçevesinde olayın yorumlanmasının daha iyi olacağını değerlendiriyoruz."

Başkan Sekmen: Belediye başkanı miting alanına karışmaz

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gelişen olaylarda tamamen provokasyonun olduğunu belirterek, "Başarısız olacakları bir seçim çalışması karşısında böyle bir yola girdiler. Bir belediye başkanı miting alanına karışmaz. İl seçim kurulu miting alanlarını belirler, Erzurum'da belirlenmiş miting alanı Yeni Miting etkinlik alanı olan yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in miting yaptığı alan olarak tespit edilmiştir. Bu alanla ilgili 30 Nisan akşamına kadar miting yapacaklar müracaat ediliyor. 1 Mayıs gününde de aynı güne denk gelen partilerin mitingleri il seçim kuruluyla seçim heyetiyle toplanarak karara bağlanıyor. Ben bu olay üzerine il seçim kuruluna, parti mensubumuz Ak Parti mensubumuza sordum ve il seçim kuruluna da telefonla sordum size böyle bir müracaat var mı? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok." dedi.

"Bunlar kendileri dev aynasında görüyor"

Başkan Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'nın bir miting alanı olmadığını söyleyerek, "Kimsenin Erzurum'un huzurunu bozmaya hakkı yok. Esnaf ziyareti yerine böyle bir yola başvurdular. Şehirlerini bırakıp başka yerlere gidiyorlar. İstanbullu deprem korkusu yaşarken, bunları yaptıklarına bakın. Bunları tek derdi yıkım. Erzurum'da da kargaşa çıkarmak için geldikleri belli. İmamoğlu, buraya geliyor esnaf ziyareti yapacağız diye ve hemen şehrin merkezinde bulunan altı otopark üstünde küçük bir meydan olan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Kendilerine defalarca Valilik tarafından, emniyet tarafından söyleniyor. Gündüz de bizim hepinizin malumu, salı günü belediyemize aldığımız araçların tanıtımı vardı. Miting alanında yaptık. Sadece üç beş arabamızı burada ilgili alana koyarak yani Havuzbaşına koyarak, gelen vatandaşlarımızdan talep üzerine görünümü sağlamaya çalıştık ve bu olay böyle olunca da erkenden araçlarımızı kaldırıp götürdük. Fakat maalesef hazırlıklı gelinmiş. Bizzat ifade ediyorum taşlar sopalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu içerisinden. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Bu hale düştükleri için "nasıl bir kaos yaratalım" diye hem Erzurum mitingine gölge düşürmek hem İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise."