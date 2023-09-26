Başkan Sekmen'den adaylık yorumu: "İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz"

2024 yılı Belediye Seçimleri için partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, adaylık noktasında da kamuoyunda konuşulan isimlerin sayısı artmaya başladı. Erzurum'da da bu anlamda özellikle mevcut belediye başkanlarının tekrar aday gösterilip gösterilmeyecekleri ya da onların adaylık noktasındaki niyetleri merak ediliyor.

"İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Erzurum'da iki dönemdir görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, adaylık noktasındaki tartışmalara ve beklentilere cevap verirken, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in telefonuyla buraya geldim. Önce Meclis'te ilan edildim ve buraya geldim. Adaylığa müracaat ettik ve başladık. Yine bu ilanı oradan bekliyoruz. Çünkü ben kendim o gün gelmedim ki bugün açıklayayım, 'Adayım' diyeyim. Zaten belediye başkanıyım. Malumu ilana gerek yok. Burada belediye başkanıyız. Yaptıklarımız da orta yerde. Herkese buradan ilan ediyoruz. Zaman zaman kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Orada da gösteriliyor. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vazifeyi bırakacak bir insan 07.30-08.00'de işbaşı yapar mı? O aşk o heyecan bizde. Allah'ın izniyle partimizde yeni dönemde ilan ettiği andan itibaren var gücümüzle biz zaten çalışıyoruz. Seçim var diye de çalışmıyoruz." - ERZURUM