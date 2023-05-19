Başkan Seçer: '29 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu hep beraber Çankaya'ya götüreceğiz'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, 29 Mayıs'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber Çankaya'ya götüreceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, "29 Mayıs'ta, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber Çankaya'ya götüreceğiz. Buna canı yürekten inanıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, parti yöneticileri, vatandaşlar ve partililer katıldı.

Törende, CHP tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ı kutlayarak şunları söyledi:

"MÜCADELE ATEŞİNİ YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bağımsızlığın kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı günün adıdır 19 Mayıs. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir cesaretle, o günkü Türkiye'de, o günkü Anadolu topraklarında, yanında kendisi gibi vatanını, milletini seven mücadele arkadaşlarıyla beraber yaktı bu ateşi ve bu ateş yanmaya devam ediyor. O mücadele arkadaşları da şu anda Mersin'de, 2023 yılında Cumhuriyet Meydanı'nda; o da sizlersiniz. Bu ateşi yakmaya devam edeceğiz. Milletimizin lideri, önderi, partimizin, ülkemizin kurucusu, kurumlarını kuran, devrimlerini yapan, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayanlara 'Siz hür doğdunuz, hür yaşayacaksınız. Çünkü Türk milletisiniz' diyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Biz de O'nun yolunda gitmekten övünç ve gurur duyuyoruz. Teslim aldığımız bu görevi onurumuzla, şerefimizle, başımız dik, alnımız açık sürdüreceğiz."

14 Mayıs seçimlerinin ardından parti örgütüne emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Tüm alt kademe örgütlerimize, gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza, sade üyelerimize bu süreçte gösterdikleri emek ve gayretten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Zorlu bir süreçti. Mücadelede şartlar eşit değildi. Ama ona rağmen bizim bir farkımız var. İnancımız da var. Haklıyız, bağırabiliriz, sesimiz gür çıkar ve arkamızda tertemiz milletimiz var. Sonuçları bir değerlendirin, tekrar 28 Mayıs'ı düşünün ve 29 Mayıs sabahını da düşünün. Mersin'de partimizin oyları arttı. Mersin'de 3 olan milletvekili sayımızı 5'e çıkardık. Büyük şehirlerimiz içinde İzmir ve Muğla'dan sonra Sayın Genel Başkan'ımıza, Mersin gibi siyasi aritmetiği çok bölünmüş olan bir ilde yüzde 57'lik oranla muazzam bir oy potansiyelini sağladık. Ama bu yetmez. Bu başarıyı 28 Mayıs'ta daha da yükseğe çıkaracağız.

"YÜZDE 50'DEN FAZLA VATANDAŞ, MEVCUT CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREVE DEVAM ETMESİNİ İSTEMEMEKTEDİR"

İktidar ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı? Bu kadar imkanlar, devletin kurumları, imkanları, basın, manipülasyon, kirli bir kampanya sonucu iktidar ortağıyla beraber 8 puandan fazla oy kaybetti. Kendisi 3 puandan fazla oy kaybetti. Türk milleti dedi ki 'Sayın Cumhurbaşkanım, senin görevini yapmana izin vermiyorum' ve seçimi 2. tura bıraktı. Bu bir mesajdır. Türkiye'de yüzde 50'den fazla vatandaş, mevcut Cumhurbaşkanı'nın göreve devam etmesini istememektedir. Onun için seçim 2. tura kaldı.

"KILIÇDAROĞLU'NU HEP BERABER ÇANKAYA'YA GÖTÜRECEĞİZ"

Bizim mücadele ruhumuz var, siyasi hafızamız var, risk yönetebiliriz. Onlardan çok daha deneyimli, akıllı ve güçlüyüz. Çünkü inancımız var. Kalan süreç içerisinde, 14 Mayıs'a kadar örgütlerimiz nasıl disiplin içerisinde çalıştıysa 28 Mayıs'a kadar da aynı disiplin içerisinde çalışacağız. Mersin'de yarattığımız başarıyı tüm Türkiye'ye yayacağız. 29 Mayıs'ta, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber Çankaya'ya götüreceğiz. Buna canı yürekten inanıyorum.

Henüz mücadele ve yarış devam ediyor. Yarışı kazanacak olan, son dakikaya kadar mücadelesini ciddiyetle, inançla sürdürecek olandır. O da biz olacağız. 28 Mayıs için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçmek için milletimizle kol kola, el ele olacağız, konuşacağız, onları ikna edeceğiz. Bütün vatanseverleri sandığa davet edeceğiz."

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin en zor döneminde gençler öne çıktı. Atatürk, ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığında çok genç yaştaydı. 38 yaşındaydı. Mücadeleyi kazandı, Cumhuriyet'i, partimizi, ulusumuzu ve kurumlarını kurdu. O mücadeleyi sürdüren gençlerdi. Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan da gençlerdi. Şimdi yine gençler öne çıkacak. Buradan, oy kullanacak olan 5 milyondan fazla gencimize sesleniyorum; siz hep özgürlüğü seçtiniz, 28 Mayıs'ta da sandığa gidip özgürlüğü seçeceksiniz. Bayramınız kutlu olsun."