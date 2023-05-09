Başkan Saygılı, 'Kesinlikle haklılar, İzmir'e hakkını yine vereceğiz'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçesinde Millet İttifakına yüklendi ve ittifakın "İzmir hakkını alacak" söylemini eleştirdi. Türkiye'nin 21 yıldır hakkı ve layığı olan bir hizmet siyaseti yaşadığını söyleyen Başkan Saygılı, "İzmir de payını alan şehirlerimizden. Gözle görünür ve kantarda ağır yatırımlarla şehrimizi, hemşerilerimizi buluşturan biziz. İzmir ve çevresini kuş bakışı görecek olsak, belgeli rakamları karşılaştıracak olsak, İzmir'de en çok Ak Parti'nin izi olduğunu herkes görür. Kesinlikle haklılar, İzmir'e hakkını bugüne kadar olduğu gibi, yine vereceğiz" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ve Gaziemir'de ilçe teşkilatları ile buluştuktan sonra esnaf ziyaretleri de yaptı. Saygılı'nın gündeminde merkezi idarenin İzmir yatırımları ve Millet İttifakı'nın "İzmir hakkını alacak" seçim sloganı vardı. CHP'nin İzmir'in güvenini yıllardır boşa çıkardığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Ömürler bitti, CHP'nin mazeretleri bitmedi. İzmir'i heba etme uğruna, kuyruğu dik tutmaya çalışarak ağlama duvarına sarılan CHP'li yerel iktidarın tutunacak tek bir dalı yok. Hem kel hem fodul dedikleri tam olarak budur. İşgüzarlık dedikleri budur. Körfez kokusundan, Buca tünel ve viyadüklerine, Harmandalı'nın çöpünden stada başlayamadıkları, bitiremedikleri işler sorulduğunda en iyi yaptıkları, feryat figan etmek. İzmir'in yumuşak karnı üstünde zıplayarak yükselmekten başka bir başarıları yok. Şimdi çıkmışlar ortaya, İzmir hakkını alacak, diyorlar. Evet alacak. İzmir'e hakkını yine biz vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Sadece sağlık yatırımlarımız 2 Milyar 209 Milyon TL"

İzmir'in hükümet yatırımlarının açıklandığını hatırlatan İl Başkanı Saygılı, 2023 yılı projelerinden söz ederken, İzmir'in yerel kronik sorunlarının giderek büyüdüğünün ve kimsenin eline neşter almak gibi bir derdi olmadığının altını çizdi.

Baraj yapım çalışmaları için 162 Milyon TL toplam yatırım planlandığını aktaran Saygılı, Bakırçay Mansap, Küçük Menderes, Beydağ, Bergama Bölümçam, Kemalpaşa Yiğitler depolama ve sulama; Karaburun içme suyu projelerinin bu çerçevede olacağını belirtti. Saygılı, "Sadece sağlık yatırımlarımız 2 Milyar 209 Milyon TL. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, İzmir Eski Tekel Fabrikası Kültür Kompleksi, Efes Antik Tiyatro restorasyonu gibi İzmir'in sosyo-kültürel kimliğine güç katacak projeler de yatırım programı çerçevesinde. İzmir'e eğitimden, ulaştırma ve altyapıya, çevre ve şehircilikten gençlik ve spora her alanda, 20 yılda, toplam 222 Milyar 676 Milyon TL yatırım yaptık. Devam eden diğer yatırımları saymıyorum bile. Ancak, İzmir'in devasa boyutta sorunları, dönüşümden alt yapıya sıkıntıları var. ve bunlardan sorumlu olanlar daha ellerine neşter almadan ameliyat ettik, başardık diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 21 yılda geldiği yerin hayallerin çok ötesinde olduğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye Yeni Türkiye; ama muhalefeti aynı muhalefet" diyerek şöyle devam etti:

"Bu ittifak, bırakın iktidara gelmeyi yarın milletin yüzüne bakacak yüz bulamayacaktır. Denize düşen yılana sarılır misali. Dağdaki bölücünün rüzgarıyla, darbe girişiminin ele başıyla iktidar olmaları hayal. Çünkü, milletimiz bu kirli işbirliklerine izin vermez. Biz yolumuza bakacağız. 14 Mayıs'ın sabahına sadece yeni bir güne değil, kamburlarından kurtulmuş bir Türkiye'ye uyanacağız." - İZMİR