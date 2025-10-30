Başkan Saygılı: 'Depremin yaralarını devletimizin gücüyle sardık'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin 5'inci yılında yaptığı açıklamada, "Depremin yaralarını devletimizin gücüyle sardık, sözümüzü tuttuk" dedi. Saygılı, depremden etkilenen vatandaşların bugün güvenli konutlarında huzurla yaşadığını vurguladı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Saygılı, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, "Aradan beş yıl geçmiş olsa da o günün acısı hala yüreklerimizde taze. Ancak bir o kadar güçlü bir hakikat de var ki; o da devletimizin ve milletimizin dayanışma gücüdür" ifadelerini kullandı.

Depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu hatırlatan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve sosyal destek ekipleri seferber oldu. Cumhurbaşkanımız bizzat İzmir'e gelerek vatandaşlarımızla buluştu, 'Yıkılan evlerin yerine yenilerini yapacağız' sözü verdi. ve o söz, her zaman olduğu gibi tutuldu" dedi.

"Yaklaşık 6 bin konut hak sahiplerine teslim edildi"

Bayraklı'da ve rezerv alanlarda TOKİ tarafından inşa edilen konutlara dikkat çeken Saygılı, "Bugün depremde evleri yıkılan ailelerimizin yerinde, TOKİ tarafından yapılan modern, güvenli ve dayanıklı konutlarda vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Yaklaşık 6 bin konut, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Saygılı, bu sürecin "güçlü devlet iradesinin ve AK Parti hükümetlerinin millet odaklı yönetim anlayışının" bir sonucu olduğunu belirterek, "Bizler her zaman 'İzmirli hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getirdik' diyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız laf değil, eser üretmek üzerinedir" dedi.

"İzmir'i daha dirençli bir şehir haline getireceğiz"

İzmir'in deprem gerçeğini unutmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Saygılı, "Bugün Bayraklı'da güvenli konutlarında huzurla yaşayan vatandaşlarımız, devletine olan güvenin en güzel sembolüdür. AK Parti olarak İzmir için, milletimiz için, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle mesajını tamamladı. - İZMİR