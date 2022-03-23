Başkan Sandıkçı: "Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı" - Haberler

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Başkan Sandıkçı: "Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların memnuniyetle karşıladıkları ziyaret birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşlılardan oratoryo gösterisi ve şiir dinletisi

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette yaşlılardan ve huzurevi personelinden oluşan bir sanat ekibi sundukları Çanakkale oratoryosu, şiir ve müzik dinletisi ile ziyaretçilere sürpriz yaptı. Duygulu anların paylaşıldığı gösterinin ardından Samsun'un ilçeleri arasında düzenlenen Yaşlılar Evi Bocce Turnuvası'nda derece elde eden yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

"Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı"

Yaşlılara çiçek takdim edip onlarla bir süre sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yaşlılarımız baş tacımızdır. Onların mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi adına tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Tecrübeleriyle bizlere yol gösteren çınarlarımızın 'Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyorum. Onlara duyduğumuz, saygıyı, sevgiyi, hürmeti bir gün ya da bir hafta değil; ömür boyu göstermemiz gerekmektedir. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle gerçekleştirilen programın sonunda pasta merasimi gerçekleştirildi. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı

Başkan Sandıkçı: Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı

Başkan Sandıkçı: Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı

Başkan Sandıkçı: Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı

Başkan Sandıkçı: Yaşlılara saygı bir gün değil, bir ömür olmalı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rehabilitasyon Merkezi, İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Politika, Haberler

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