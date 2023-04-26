Başkan Sandal, sahaya indi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşan genel seçimler öncesi mahalle gezilerine hız verdi. Mansuroğlu Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Sandal, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Haşim İşcan Caddesi ile Sakarya Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Sandal'a; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri eşlik etti. Gezdiği noktalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sandal, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinledi. Şans bilekliklerinin dağıtıldığı ziyaretlerde vatandaşlar, çalınan marş ve şarkılara evlerinden ve dükkanlarından bayrak sallayarak destek verdi.

Mahalle gezilerine dernek ziyaretlerini de ekleyen Başkan Sandal, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğine de gitti. Dernek Başkanı Mehmet Bektur ve dernek üyelerinin desteğini alan Sandal, sonrasında Balıkesirliler Derneğini ziyaret etti. Buradaki etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Gökçe Gökçen, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Milletvekili adayları Deniz Yücel, Mahir Polat, Altan İnanç, Helil Kınay, Haydar Altıntaş ve Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga da katıldı. Siyasileri meşalelerle karşılayan Balıkesirlilerle buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önümüzde Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden biri var. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalete varacak, Bizim yolumuz aydınlık yarınlara, modern ve özgür bir Türkiye'ye çıkacak. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız galip gelecek ve Türkiye kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olacak ve ülkemiz güzel yarınlara uyanacak. Kimsenin ötekileştirilmediği, yok sayılmadığı, dini inancı, siyasi görüşü, kimliği, ırkı, dili ne olursa olsun ayrıştırılmadığı birlik ve refah içinde birleşerek büyüyeceğimiz çağdaş Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - İZMİR