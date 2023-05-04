Başkan Sandal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 14 Mayıs'taki genel seçim öncesi mahalle gezilerini hızlandırdı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın mahalle turlarına CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri CHP Bayraklı kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı. İlçenin her mahallesini karış karış gezerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını, taleplerini dinleyen Başkan Sandal, genel seçimlerde değişim mesajı verdi. Gençlere seslenen Başkan Sandal, "Birlikte başaracağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çarşı pazarda yangın var. Hayat pahalılığı ve işsizlik aldı başını gidiyor. İşçimiz, çiftçimiz geçim derdinde. Pazar torbaları dolmuyor, esnaf mutsuz. Önümüzde bu kötü gidişatı durdurmak için önemli bir fırsat var. İnanıyoruz ki bunu birlikte başaracağız ve değişime imza atacağız. Üreten ekonomi sistemini, adaletli gelir dağılımını, liyakat esasıyla hakkı, hukuku bilen kadroları, kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Çünkü bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR