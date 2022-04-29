Başkan Şahin gençlerle bayramlaştı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde gençler ve çocuklarla bir araya gelerek bayramlaştı, hediyelerini verdi.

Başkan Şahin, Yeşilvadi Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan bayramlaşmada, öğrencilerin gözlerindeki ışık ve gösterdikleri samimiyet için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Spor şehri, kültür şehri için bir araya geldik. Bu hedefimizde giderken de en çok gençlerimize güveniyoruz. İşte biz daha güzel, barış dolu, temiz bir dünya için, insanlık kardeşlik tekrardan yükselsin diye en büyük yatırımı gençliğe, gençlerimizin kalbine yapıyoruz. Gençlerimizi fikri ve vicdanı hür bir şekilde geleceğe hazırlamak istiyoruz. Sizler yarının büyükleri, yöneticileri olacaksınız. Dünyaya bakışınızı geliştirmek istiyoruz. Gelenek ve medeniyet kodlarına bağlı, geleceğe taşımamız lazım sizleri. Gençlerle biz bu şehri bilim, spor, kültür, genç dostu kent yapacağız."

"Yeni yüzyılın destanını gençlerle yazacağız"

Göreve ilk geldiğinde "Önce insan", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Hiçbir ayrım yapmadık. 20 yıllık çalışmamızda eğitim olmazsa olmaz önce sağlık, eğitim dedik. Sessizlerin sesi olduk. Gaziantep'e başkan olarak geldiğimizde 2 milyon insan, uçan kuş, ağaç, hayvan bize emanet dedik. Büyükşehirde 8 yıldır sizler için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Şehir olarak kurtuluşumuzun 100'üncü yılını tamamladık. Yeni yüzyılın destanını ise gençlerle yazacağız" diye konuştu.

Mayıs etkinliklerine davet

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise mayıs ayında düzenlenecek Gençlik Festivali, Türkiye'nin en büyük kitap fuarı ve Avrupa Karate Şampiyonası'na gençleri davet etti. Konuşmaların ardından 600 öğrenciye satranç takımı, top, ayakkabı ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü forması verildi. Hediyeler ve bayramlaşma için öğrenciler adına Güzeldere Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Vesile Nur Sungur teşekkür konuşması yaptı.

Programda Başkan Fatma Şahin'e İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe eşlik etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika