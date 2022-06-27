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Başkan Pekyatırmacı Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Pekyatırmacı Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna-Hersek'te 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna-Hersek'te 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenliklerin 512'ncisi bu sene de coşku ile kutlandı. Prusac kasabasındaki merkezi törenle sona eren şenlikler renkli gösterilere sahne oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bu yıl ki şenliklere katılarak coşkuya ortak oldu. Programa, Başkan Pekyatırmacı'nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Etkinlikler çerçevesinde geleneksel bayrak teslim töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin performansı da büyük ilgi gördü. Ülkenin dört bir yanından gelen atlılar da şehir merkezinde düzenlenen geçit töreninde boy gösterdi. Binlerce kişinin katıldığı şenlikler Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kılınan öğle namazıyla tamamlandı.

Bosna Hersek ile olan gönül bağının her zaman güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Boşnak kardeşlerimizin İslamiyeti kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna-Hersek'te 512'ncisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldık. Bugün sona eren şenliklerde Boşnak kardeşlerimizin coşkusuna ortak olduk. Buradaki Ayvaz Dede bereketinin tüm İslam Alemine yansıması için dua ettik. Allah edilen dualarımızı kabul eylesin, bu güzel etkinliği birlik ve beraberliğe vesile kılsın" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Hisarcık Konya Politika Haberler

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