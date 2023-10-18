Başkan Palancıoğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Mahalle muhtarlarının yerel yönetimle vatandaşlar arasında iletişim köprüsü görevini üstlendiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

"Muhtarlar mahallelerimizin gözü ve kulağıdır" diyen Başkan Palancıoğlu, mesajında şunları söyledi:

"Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman ilk merci olan muhtarlarımız, halkın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Vatandaşlarımızla aramızda iletişim köprüsü görevini üstleniyorlar. Mahalle halkının taleplerini takip ederek bizleri bilgilendiriyorlar. Biz de muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımızla sadece Muhtarlar Günü'nde değil sürekli bir araya geliyor ve istişare içerisinde bulunuyoruz. Yapacağımız çalışmalarda muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Şehrimize ve Melikgazi'mize büyük emek ve katkıları olan ve bugün muhtarlık görevini yürüten tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." - KAYSERİ