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Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresinde Düzce Belediyesi 'Yılın En İyi Dijital İçerik' ödülüne layık görüldü.

DÜZCE (İHA) - Ak Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresinde Düzce Belediyesi 'Yılın En İyi Dijital İçerik' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü aldı.

Ak Parti Yerel yönetim başkanlarının katılımlarıyla kültür ve sanat konusunda tecrübe paylaşımının yapıldığı ve şehirlerin kimlikleri üzerine görüşlerin tartışıldığı AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede 'Yılın En İyi Dijital İçerik' dalında ödüle layık görülen Düzce Belediyesinin ödülünü AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Yılın En İyi Dijital İçerik Ödülünün sahibi olduk. Bizleri bu ödüle layık gören değerli Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Merkezimizin kıymetli mensuplarına ve bu ödülün kazanımında büyük katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Politika, Haberler

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