Başkan Özlü "İsteklerinizi yapmak bizim görevimiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çiftepınarlar, Terzialiler, Şehit Murat Demir ve Şehit Bayram Gökmen mahallerinin sakinleri ile buluşan Özlü, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Başkan Faruk Özlü, kentin dört bir yanında devam eden projelerin yanı sıra hızla büyüyen şehir yaşam alanlarının doğru kentleşmesi amacıyla yapılan çalışmaların koordinasyonunu vatandaşların talepleri yönünde oluşturmayı sürdürüyor. Birlikte yönetim anlayışı ile hareket eden Başkan Faruk Özlü, bu gaye ile sürdürdüğü mahalle ziyaretlerinde Çiftepınarlar, Terzialiler, Şehit Murat Demir ve Şehit Bayram Gökmen mahalleleri sakinleri ile buluştu. Halkın talep ve önerilerini başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda dikkatle dinleyen Özlü, sorunların çözümü noktasında hızlı davranılması ve taleplerin giderilmesi konusunda talimat verdi.

Konuralp koruma maksatlı imar planı tamamlandı

Bölgenin Antik Çağ dönemine kadar dayanan tarihi bir yerleşim yeri olması dolayısıyla imar planı ve alt yapı çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü anlatan Başkan Faruk Özlü, kazılardan da söz ederek "Mahallelerimizi ziyaret ediyor, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı konuşuyoruz. Ne sıkıntınız varsa, ne eksikse bize söyleyin. Bizim görevimiz bunları yapmaktır. Konuralp'e koruma maksatlı imar planı yaptık, bitirdik. Türkiye'nin en hızlı ilerleyen kazıları burada. Çok ciddi eserler bulduk. Amacımız burayı gün ışığına çıkarmak, burayı önemli bir destinasyon merkezi haline getirmektir. Sizlerin öneri ve yönlendirmeleri ile çok daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Mahalle ziyareti sonunda Başkan Özlü, toplantıya katılan vatandaşlarla birebir sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE