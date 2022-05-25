Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı - Haberler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde misafir ederek eğitim alanında yapılan proje ve çalışmaları anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde ağırladı. Başkan Özlü, yöresel yemeklere ve workshop programlarına ev sahipliği yapan tesisi gezdirdi.

Kentte ikili eğitimin ortadan kaldırılması konusunda atılan adımları ve yapımları devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu ile Azmimilli İlkokuluna yönelik çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Şensoy'u bilgilendiren Özlü, belediye olarak eğitim konusuna özel önem verdiklerini de belirtti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika