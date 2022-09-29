Başkan Özlü 'Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatını oluşturduk'

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 308. yılı nedeniyle itfaiye erleri ve emekli personeller ile bir araya geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, İtfaiye teşkilatının kuruluşunun yıldönümü kutlandı. İtfaiye binasında düzenlenen yemeğe, Başkan Faruk Özlü, emekli itfaiyeciler, mevcut itfaiye personeli ve aileleri katılım sağladı.

Başkan Özlü, yemeğe katılımlarından ötürü itfaiye teşkilatı mensuplarına ve emekli personellere teşekkür ederek, haftalarını kutladı. İçinde bulundukları binanın yapılış sürecini anlatan Faruk Özlü, bölgenin en iyi teşkilatı olduklarını ifade ederek, "Eski binamızın olduğu bölgeden vakalara hızlı şekilde müdahale etme imkanı kısıtlı hale gelmişti. Araştırmalarımızı yaptık ve en sonunda burada karar kıldık. Kuzey'den güneye, doğudan batıya her bölgeye 7 dakika da ulaşabileceğimiz bir yer. Teşkilatımıza yeni araçlar kazandırarak atıl durumda olanları da faal hale getirerek modernize ettik. Bugün bizim ölçeğimizdeki illerde 6-7 adet araç varken Düzce Belediyesinde 17 araç ile olaylara müdahale edebilecek imkana getirdik. Endüstriyel yangınlarla mücadele noktasında özel araç aldık. Binamızı da günün şartlarına göre düzenledik" dedi.

"Günü kurtarmayı düşünmedik'

Asar Deresi projesi, içme suyu projesi, okul yapımları, yedek stadın son durumu, yeni yapılacak olan 10 bin kişilik stadyum, Millet Bahçesi ikinci etap çalışması gibi birçok projenin detaylarını da paylaşan Özlü, "Bizler günü kurtaracak işler yerine Düzce'nin 50 yılını planlayarak projeler üretiyoruz. Bütün işlerimiz yolunda. Biz işimizi yapıyoruz ve günü kurtarmayı hiç düşünmedik. Yaptığımız her şeyin kalıcı olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerinde bulundu.

Program, Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - DÜZCE