Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı - Haberler

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Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın programına Nazilli'den başladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın programına Nazilli'den başladı. Genel Başkan Akşener, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile görüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın ziyaretinin ilk durağı Nazilli oldu. Sabah saatlerinde parti otobüsü ile Nazilli'ye gelen Akşener, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve partililer tarafından karşılandı. Akşener, beraberinde Belediye Başkanı Özcan ile birlikte Nazilli Uzun Çarşı'da bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından ilçe merkezinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine katılan Akşener, Başkan Özcan ile makamda bir araya geldi. Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Akşener'e yaptıkları hizmetlerden bahsederek, yürütülen çalışmaları aktardı. Genel Başkan Akşener de Başkan Özcan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Nazilli'nin çalışkan bir başkana sahip olmasından dolayı çok şanslı olduğunu ifade etti.

Akşener'in Nazilli Belediye Başkanlığı ziyaretinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner de hazır bulundu. - AYDIN

Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

Başkan Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Nazilli, Aydın, Politika, Haberler

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