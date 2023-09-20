Başkan Özcan'dan Nazilli'nin Ahilerine onur plaketi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası nedeniyle etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler çerçevesinde yılın Ahilerini ağırlayan Başkan Özcan, yılın ahilerini plaketle onurlandırdı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki oda başkanları ve yılın Ahileri ile bir araya geldi. Başkan Özcan'ın ev sahipliğinde Hangar Restoran'da düzenlenen programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, oda yönetim kurulu üyeleri ve yılın ahisi seçilen esnaflar katıldı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, etkinlikte yaptığı konuşmada esnafa desteğinden ve yılın ahilerine jestinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür ederek Ahiliğin doğuşu ve öneminden söz etti. Künkçü'nün ardından konuşan Başkan Özcan, Ahilik geleneğini Nazilli'de en iyi şekilde yaşatan tüm esnaflara teşekkür ederek: "Öncelikle davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Nazilli'mizde gerçekleştirdiğimiz tüm işleri, yaptığımız tüm hizmetleri hep birlikte hayata geçirdik. Binlerce yıllık Türk geleneği ile oluşturulan ahilik teşkilatının yaşatıldığı bu güzel günde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Memleketimiz yarınlara bu birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü ulaşacaktır. Burada değerli birçok büyüğümü görüyorum. Şahsi yaşamımızda bizlere kattıkları pek çok değer için kendilerine teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Haftası'nı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Programda ilçede faaliyet gösteren 14 esnaf odasının ahilerine plaket ve hediye takdim edildi.