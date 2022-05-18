Başkan Özcan'dan 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' ilanı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bilboardlardaki "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" yazılı ilanla sığınmacılara, 'ülkenize dönün' çağrısı yaptı.

Başkan Özcan'ın isminin yazılı olduğu, "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Politika