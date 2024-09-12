AK Parti Kütahya İl Başkanı: 'Milli İrade Üstünde Hiçbir Gücü Kabullenmedik'

12 Eylül darbesinin 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Türk milleti, milli iradenin üstünde hiçbir gücü kabullenmemiştir" dedi.

Başkan Önsay, 15 Temmuz'da da aynı filmin oynanmaya çalışıldığını ancak buna milletin gereken cevabı verdiğini ifade etti. Önsay, "12 Eylül'ün üzerinden 44 yıl geçti. İnsanımıza zulmün reva görüldüğü, zihinlere prangaların vurulduğu, özgürlüklere gölge düşürüldüğü ve millet iradesinin ayaklar altına alındığı o karanlık günler, aziz milletimizin hafızasında tazeliğini koruyor. Derin yaralar açan ve milletçe ağır bedeller ödediğimiz darbelerin arkasında, millet iradesinin yok edilerek aziz milletimizin kendi geleceğine yön verme hakkının cebren elinden almak istenmesi yatmaktadır. Bu aziz millet 27 Mayıs'ın, 12 Mart, 12 Eylül'ün ve 28 Şubat'ın yaşattığı acı tecrübelerle 15 Temmuz'da aynı filmi oynamaya çalışanlara karşı millet iradesine göz koyanlara gerekli cevabı vererek milli iradenin üstünde hiçbir gücü kabullenmemiştir. Rabbim; ülkemize, milletimize bu acı tecrübeleri bir daha yaşatmasın. Darbe girişimlerinde milletin iradesine sahip çıkmak uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA