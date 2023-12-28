Üye Girişi
Haberler

AK Parti ve MHP Kütahya'da Ayrı Adaylarla Seçime Girecek

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart'ta AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı adaylarla seçimlere gireceğini açıkladı. Başkan Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı halkın taleplerini dikkate alarak verdiğini belirtti.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart'ta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlere ayrı ayrı adaylarla gireceğini ifade etti.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 'Kütahya'da AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla seçime girecektir' paylaşımını şehrimize, partimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Mustafa Önsay, "Halkımızın beklentisi yerine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak bu kararı vermiştir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti Kütahya Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title