Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Önsay: 'Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ösay, "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. 2023 seçimlerine giderken, 15 Temmuz'da yaptıkları operasyonun başarısızlığı sebebiyle, hala bir takım gayeleri sebebiyle bir kenara çekilmiş uyuyor gibi gözüken hücrelerin, yine 28 şubat gibi benzeri yapıların tekrar gücü ellerine geçirdiklerinde bu milleti ve bu milletin değerlerine görecekleri revanın ve eziyetin bilincinde olmalıyız. Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Şubat Kütahya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title