Başkan Oğuz esnafın yanında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Oğuz yoğun geçen seçim sürecinde ilçe esnafını ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oğuz esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diliyor.

Başkan Oğuz, "Yerel yönetimlerin varlık sebebi vatandaşına hizmettir. Halkımız talep edecek, biz de bu talepleri yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Her fırsatta, ilçe esnafımızı ziyaret ediyoruz. Onların her zaman yanındayız. Bizleri güler yüzle karşılayan esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA