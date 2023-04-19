Başkan Muhittin Böcek personeli ile iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye personeli ile iftarda buluştu. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Böcek, "Bir olmak, beraber olmak lazım. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli, Antalya Kültür Merkezi Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen iftarda buluştu. İftara personel ve ailelerinin yanı sıra; milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehit ve gazi aileleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve danışmanlar katıldı.

Birlik beraberlik vurgusu

Tasavvuf konseri ile başlayan iftar programında konuşan Başkan Muhittin Böcek, Ramazan Ayı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti. Başkan Böcek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ve Şanlıurfa, Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi. 18 Nisan'ın kendisi için özel bir anlamı olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Bugün 18 Nisan 1999'da Konyaaltı Belediye Başkanı olduğum gün. Doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etme şansı verdikleri için sevgili Konyaaltılı hemşehrilerime, köylülerime teşekkür ediyorum. Bizi bağrına basan hemşehrilerimiz sayesinde belediye başkanlığında 25 yıl 5 yılda merkez ilçe başkanlığım var siyasette 30 yılı geride bıraktım. Bu süreçte halka hizmet Hak'ka hizmet olarak gördük. Antalya için çalışmaya devam edeceğiz. Antalya için çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Başkan Böcek, "Bayramın size, ülkemize tüm milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini, afetlerin de yaşanmamasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

İftar Programı Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sema gösterisiyle devam etti. Başkan Böcek daha sonra masaları gezerek iftara katılan personel ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. - ANTALYA