Başkan Muhittin Böcek oyunu kullandı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı. Oy vermek için sıraya giren Böcek, 'Vatana millete hayırlı olmasını, seçimin sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Hepimiz, bütün gençlerimiz dahil sağduyulu davranarak oylarımızı kullanıp sonucuna hepimiz katlanacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için saat 11.15 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'ndeki Bedriye Bileydi İlkokulu'na geldi. Oy kullanma yoğunluğunun bulunduğu okulda, sıraya giren Başkan Böcek ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekindi. Böcek, zaman zaman sırasını yaşlı ve kadın vatandaşlara verdi.

Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Bütün vatandaşlarımız özgürce, demokrasi inancıyla bugün burada oylarını kullanacaklar. Vatana millete hayırlı olmasını, seçimin sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum " dedi.

Ardından Böcek 1163 nolu sandıkta oyunu kullandı.