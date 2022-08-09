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Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

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Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Muharrem ayının bolluk ve bereketi arttırdığını ifade eden İl Başkanı Naim Makas, "Hoşgörü ile harmanlanan topraklarımızda, dilimiz sevgi dilidir. Biz 85 milyon biriz. Milletçe beraberliğimize ve bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız. Kerbela olayında, şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beyt mensubu yetmiş iki Müslümanımızı rahmetle yad ediyoruz. Kerbela hepimizin ortak acısıdır. Aşure gününün tüm İslam alemi hayırlara vesile olmasını diliyor, Muharrem oruçlarının kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Muharrem ayı kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Politika

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