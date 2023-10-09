Başkan Kurt, gençlerle kahve buluşmasında doğum günü sürprizi yaşadı

Sosyal medya üzerinden kendisiyle Kanlıkavak Parkı'nda kahve içmek isteyen gençlere verdiği sözü yerine getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençlerle kahve buluşması düzenledi. Yaklaşık 10 bin gencin katıldığı kahve buluşmasında Başkan Kurt, parkta bulunan gençlerle sohbet etti, kahve içti. Doğum günü 7 Ekim olan Başkan Kurt için gençler, doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Kurt'un konuşma yaptığı sırada gençlerin "doğum günün kutlu olsun" şarkısı ile sahneye doğum günü pastası geldi. Başkan Kurt, pastası üstündeki mumları "En büyük başkan bizim başkan" sloganları eşliğinde üfledi.

Her şey, gençlerin sosyal medya hesapları üzerinden "Başkanım hayırlı olsun aday olmuşsunuz ama öyle kuru kuru olmaz. Kanlıkavak'ta bıcır bıcır gezen gençlere birer ice latte ısmarlamayacak mısınız" sözleri ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ulaşmasıyla başladı. Gençlerin bu talebine "Kanlıkavak Parkında kahve sözü" ile karşılık veren Başkan Kurt, bu sözünü yerine getirdi. "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine kahveler bizden" diyerek Kanlıkavak Parkında kahve buluşması düzenleyen Başkan Kurt, gençlere söz verdiği gibi 17.00'de parka geldi. Yaklaşık 10 bin gencin katıldığı buluşmada, Başkan Kurt, alanı gezerek etkinliğe katılan gençlerle sohbet etti. 7 Ekim Cumartesi, Başkan Kurt'un doğum günü idi. Kahve buluşmasına katılan gençler de Başkan Kurt'a doğum günü sürprizi yaparak, aldıkları pastalarla Başkan Kurt'un doğum gününü kutladı. Kahve kokusunun Kanlıkavak Parkını sardığı etkinlikte, "Ordinarius", "The Company", "Walker's", "Cronies", "Palm", "Arabica" ve "Colombia" stant açarak gençlere ücretsiz kahve dağıttı.

"BİZ, SİZİNLEYİZ!"

Kahve buluşmasına Soup Opera konseri eşlik etti. Konser öncesinde DJ performansı ile coşan gençler, gönüllerince dans etti. Oyun havalarının da çalındığı alanda, Başkan Kurt gençlere eşlik ederek, gençlerle birlikte çiftetelli oynadı. DJ performansının ardından Soup Opera sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Soup Opera'ya gençler de eşlik etti. Gençleri selamlamak için sahneye çıkan Başkan Kurt, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Cumhuriyet demek fazilet demek. Cumhuriyet demek bilim demek. Cumhuriyet demek demokrasi demek, insan hakları demek. Siz, Atatürk gençleri olarak; Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması için mücadele edin. Bu mücadelede biz, sizinleyiz. Siz de bizimle olun. Geçen yıl başladığımız bu kahve buluşmasını bu yıl siz istediğiniz için yeniden yaptık. Sizi seviyoruz. 2024'de, 2025 de de yapacağız. Çünkü biz, gençlerden güç alıyoruz. Gençlerle birlikteyiz ve Türkiye'yi çağdaş demokrasiye ancak ve ancak gençler ulaştırır. Sizler bize sahip çıktığınız sürece, bizler de sizin önünüzü açmaya çalışacağız. Bilimsel ve laik eğitimi sonuna kadar savunuyoruz. Sizlere okullarda, üniversitelerde ya da başka alanlarda yapılan her türlü baskıya karşıyız. Özgür düşünceyi, sonuna kadar savunacağız. Gençlerin bilime ve demokrasiye sahip çıkmasını sağlayacağız. Eskişehir'de okuduğunuz sürece, 3 belediyenin yapacağı bütün etkinlikler gençlere endekslidir. Gençler ne istiyorsa, onu yapacağız. Gençlerle birlikte yapacağız. Sizlerle, daha uzun yollar yürüyeceğiz. Bugün de bunun başlangıcı olsun. 27, 28 ve 29 Ekim'de gerçekleştireceğimiz 3 D Gençlik Festivaline de bekliyoruz. Yine bu alanda bütün gençlerimizin sorunlarını tartışacağımız, 3 D Gençlik Festivali artık uluslararası boyuta taşındı. Festivale İsveç'ten, Norveç'ten, Danimarka'dan, Bulgaristan'dan ve Ukrayna'dan gençler gelecek. Onlarla birlikte gençliğin sorunlarını tartışacaksınız. Onlarla birlikte Cumhuriyet'in 100 yılda bizi getirdiği demokratik ortamı tartışacağız. Ben sizleri, o festivale de bekliyorum. Hepinizi seviyorum."

GENÇLER BAŞKAN KURT'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından gençlerin "iyi ki doğdun" şarkıları eşliğinde sahneye doğum günü pastası getirildi. Pastanın mumlarını üfleyen Başkan Kurt, gençlere teşekkür etti. Gençler de Başkan Kurt'a "En büyük başkan bizim başkan" sloganı ile karşılık verdi. Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Soup Opera konseri devam etti. Soup Opera'nın söylediği şarkılara eşlik eden gençler, gönüllerince eğlendi.