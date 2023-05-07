Başkan Küçükoğlu'ndan CHP provokasyonuna tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanında bugün yapılması planlanan miting organizasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanlığının engellediğine yönelik sözlerine AK Parti İl Başkanlığından sert tepki geldi. İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, tarafından partinin sosyal paylaşım adreslerinden yapılan açıklamada, engelleme iddialarının mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığı vurgulandı. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır" denilerek yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu'na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır. Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir. Bu arada talep edilen yer miting alanı değildir. Havuzbaşı Meydanı'nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum. Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı'ndan çıkartılmıştır. Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum'un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz" - ERZURUM