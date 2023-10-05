Başkan Köse: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandırmakta kararlıyız"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını ' Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandırmak istediklerini söyledi.

Başkan Mehmet Köse, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi basın toplantısı düzenledi. Başkan Köse, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve il kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte düzenlediği toplantıda, "22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir" dedi.

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız"

AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğuna değinen Köse, "Bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız" diye konuştu. - SAMSUN