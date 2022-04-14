Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Her gün kentin farklı noktalarında vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Koç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bu sefer iftar çadırında geçnçlerle birlikte paylaştı. AK Parti İl Başkanı Koç, iftar öncesi gençlerle bir araya gelerek, iftar çadırının konuklarıyla bir süre sohbet edip ramazanlarını tebrik etti.

Sevdamız Ardahan Derneği tarafından her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında, dar gelirli ve iftara yetişemeyen vatandaşlar orucunu açıyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title