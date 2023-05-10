Başkan Kılıç'tan Bakan Muş'a teşekkür

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yapılacak OSB alanları, galericiler sitesi ve öğretmenevi için kısa sürede aksiyon alan Ticaret Dr. Mehmet Muş'a ilçe adına teşekkür etti.

Terme'de seçim çalışmaları nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Dr. Mehmet Muş ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ilçede yapımı planlanan Sera OSB Alanı, Karma OSB Alanı, Galericiler Sitesi ve Terme Öğretmenevi ile ilgili önemli aksiyonlar alarak, müjdeli haberler verdi.

Samsun'da aday gösterildiği günden bu yana kısa sürede 2'nci serbest bölge, Samsunspor Futbol Akademisi için yer tahsisi, Adli Tıp Kurumu, business uçuş seferleri gibi birçok sorunu çözerek, iş bitiriciliği ile dikkat çeken Bakan Muş, bu kez Terme'de OSB alanları, galericiler sitesi ve öğretmenevi ile ilgili tahsis sorunlarını ilgili makamları arayıp anında çözüm üreterek, "Ben Terme'nin vekiliyim" sözünün hakkını verdi.

Terme'nin önünü açacak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir aksiyon aldıklarını ifade ederek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sayın Bakanımızı ve Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'ı ilçemizde ağırladık. Bakanımızın ziyaretleri ile hayata geçirmek için çalıştığımız birçok proje için büyük aksiyonlar aldık. Bakanımız, Ahmetbey Merası'ndaki 1000 dönümlük Sera OSB alanı, Evci-Sakarlı arasındaki Metal A.Ş'yi kapsayan 1000 dönümlük alandaki Karma OSB alanı, ikinci el minibüs alım-satımı konusunda Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan ilçemizin ülke genelindeki vitrini olacak galericiler sitesi ve Terme Öğretmenevi tahsisi için taleplerimizi anında değerlendirerek, bir ziyaret süresine sığacak zaman diliminde bu önemli kazanımları ilçemize müjdeledi. Bakanımız iş adamları ve STK'larla yapılan toplantımızda 'Ben Terme'nin vekiliyim' demişti. Bunun hakkını daha ilk günden verdi. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a ve Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a tüm Termeliler adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN