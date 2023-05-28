Başkan Kılıç, oyunu kullandı

İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turu için ailesiyle birlikte İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Başkan Kılıç, 'Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim' dedi.

İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turu için ailesiyle birlikte İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Başkan Kılıç, "Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, sabah saatlerinde geldikleri İsmet Yorgancılar Ortaokulu'nda 1299 nolu sandığın bulunduğu sınıfta oylarını kullandı. Başkan Kılıç, "Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Ülkemiz ve insanımız en iyisini hak ediyor. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin taçlanacağı güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu. - İZMİR