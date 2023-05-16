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Başkan Kaplan: 'Menderes'in ilçesine yakışır şekilde birinci parti olduk'

Başkan Kaplan: "Menderes'in ilçesine yakışır şekilde birinci parti olduk"

Politika Haberleri

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde, AK Parti'nin Koçarlı ilçesinde birinci parti çıkmasının ardından hemşehrileri için teşekkür mesajı yayınladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde, AK Parti'nin Koçarlı ilçesinde birinci parti çıkmasının ardından hemşehrileri için teşekkür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım Merhum Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'da vatandaşların tercihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve AK Parti'den yana olduğuna vurgu yapan Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Değerli Koçarlı'lı Hemşehrilerim. Demokrasimize yakışır bir seçim sürecini geride bıraktık. Menderes'in ilçesine yakışır şekilde tercihlerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimizden yana kullanarak ilçemizde 1. parti olma onurunu yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Mesajında ayrıca 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerine de değinen Başkan Nedim Kaplan, "Şimdi sıra Milletin Son sözünde. Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde duyduğumuz sevinç tamamlanacak ve AK Hizmetin farkını ilçemizde göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nedim Kaplan AK Parti Koçarlı Politika Haberler

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