Başkan Gürkan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürkan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının 30 Ağustos zaferiyle tescillendiğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında, ülkenin her bir karış toprağının vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan kahramanlarca kazanıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının 30 Ağustos zaferiyle tescillendiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı'nda canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anmaktayız. Emperyalist işgalci güçlere karşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın 26 Ağustos 1922 yılında işgalcilere karşı verilen kararlı ve inançlı mücadele, 30 Ağustos tarihinde zaferle taçlanmıştır. Türk milleti 30 Ağustos'ta emsali görülmemiş bir zafer elde etmiş, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı bu zafer sayesinde bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini düşmanlarına ve dostlarına bir kez daha göstermiştir. Milletimiz her türlü yokluğa, imkansızlığa ve zorluğa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiş, tarihinden aldığı kahramanlığı ve vatanseverliğiyle varlığına son vermek isteyenlere karşı 7'sinden 70'ine kadar çocuğu, genci, yaşlısı, kadını ile dik durmuş ve hiçbir engelin bağımsızlık yolunda kendini engelleyemeyeceğini göstermiştir."???????