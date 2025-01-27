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Başkan Gürhan Albayrak'tan teşekkür mesajı

Başkan Gürhan Albayrak'tan teşekkür mesajı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, binlerce teşkilat mensubunun ve Eskişehirlinin katıldığı AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, binlerce teşkilat mensubunun ve Eskişehirlinin katıldığı AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Yaklaşık 7 bin 200 kişinin katıldığı il kongresindeki coşku için Eskişehirlilere teşekkür eden Başkan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel şehrim Eskişehir sen başkasın, Yunus'un şehri kardeşliğin kavşak noktasısın! Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'ın teşrifleri, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve kıymetli hazirünun katılımlarıyla AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Bolu'da yaşanan ve hepimizin yüreklerini yaralayan otel yangınından dolayı vefat eden vatandaşlarımızın hatıralarına saygı adına kongremizde hiçbir şekilde müzik kullanmamaya özen gösterdik. Gönül isterdi ki bu elim olay hiç yaşanmasın. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen salonu dolduran binlerce dava arkadaşlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Dünya liderimizin izinde hep birlikte durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Eskişehir için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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