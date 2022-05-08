Başkan Güngör, belde annelerini unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Güngör, belde annelerini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Güngör, belde annelerini unutmadı

Kızılkaya Belediyesi Başkanı İlkay Güngör, anneler gününde de belde anneleri unutmadı.

Kızılkaya Belediyesi Başkanı İlkay Güngör, anneler gününde de belde anneleri unutmadı.

Tarlasında, evinde, sokağında annelere tek tek ulaşan Başkan Güngör, bin eve giderek anneler gününü kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Güngör, "Hastalandığımızda şifa, üzüldüğümüzde derman, sevincimizde ortak olan en yakın arkadaşımız, dostumuz, sırdaşımız, annelerimiz. Belediyemiz öncülüğünde beldemizde faaliyet gösteren Halk Eğitim, dikiş nakış kursunda, kendi bacılarımız, kendi analarımızın el emeği, mutfak önlüklerimizi Tüm Kızılkaya'lı Annelerimize, Mahalle Muhtarlarım ve çalışkan personelimiz ile birlikte tek tek dağıtarak Anneler gününü kutladık" dedi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / Politika

İlkay Güngör, Kızılkaya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title