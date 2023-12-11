Başkan Güngör, Bayramyeri ve Kaleiçi esnafıyla buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, saha çalışmalarını Bayramyeri ve Kaleiçi esnaflarını ziyaret ederek sürdürdü.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güngör, Bayramyeri ve Kaleiçi'nde gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Güngör, Kaleiçi Çarşısı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Bayramyeri ve tarihi Kaleiçi esnaflarına hayırlı işler dilediklerini belirten Güngör; "Ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi yapıları AK kadrolarla restore ederek gelecek nesillere olan borcumuzu yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından tarihi Kaleiçi çarşımızda yapılan restorasyon çalışmaları ile çarşımız daha düzenli ve verimli hale getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet yolunda neler yapabildiğimiz ve neler yapabileceğimiz milletimiz nezdinde bilinmekte ve takdir edilmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yapılacak olan seçimlerde de milletimizin teveccühü ile yeniden hizmet yarışımıza devam edeceğiz. Bayramyeri ve Tarihi Kaleiçi esnafımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ