Başkan Gündüz: 'Terörsüz Türkiye hedefi emin adımlarla gerçekleşmektedir'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye yüzyılında terörsüz Türkiye hedefinin emin adımlarla gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin yüzyıllardır barışın, adaletin ve kardeşliğin yurdu olduğunu belirten Gündüz, bu toprakların zaman zaman karanlık ellerin, kirli hesapların ve dış destekli terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini söyledi. Bu milletin her defasında aynı kararlılıkla, aynı inançla "Bu vatan bizim" dediğini vurgulayan Gündüz, "Bugün geldiğimiz noktada, devletimizin terörle mücadelesinde gösterdiği irade, tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yürütülen operasyonlar, hain planları yerle bir etmiş milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz nöbet tutan güvenlik güçlerimiz, 'Terörsüz Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürme yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla yazılan bu destan, sadece bir güvenlik hikayesi değil aynı zamanda milli bir uyanışın, birlik ruhunun ve kardeşliğin yeniden inşasıdır. Biz inanıyoruz ki bu topraklarda artık silah sesleri değil, çocukların kahkahaları yankılanacak. Dağlarda, sınır hatlarında, şehirlerde barışın, huzurun ve adaletin sesi yükselecek. Bu millet, terörün karanlığına asla teslim olmayacak. Bugün Türk milleti tek yürektir. Polisimizle, askerimizle, jandarmamızla, korucularımızla kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir bütün olarak aynı hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Bu mücadele sadece güvenlik güçlerinin değil, hepimizin mücadelesidir. Birliğimizi korudukça, inancımızı diri tuttukça hiçbir terör odağı, hiçbir kirli plan bu milleti bölemeyecektir. Biz, 'terörsüz Türkiye' derken sadece bir hayalden söz etmiyoruz. Biz, alın teriyle, dualarla, cesaretle inşa edilen yeni bir Türkiye'den söz ediyoruz. Allah vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi her türlü hainlikten korusun. Bu mücadelede canını ortaya koyan tüm kahraman güvenlik güçlerimize minnetle. Terörsüz bir Türkiye, şehitlerimize borcumuz, evlatlarımıza sözümüzdür" dedi. - DİYARBAKIR