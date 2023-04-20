Başkan Gümüş'ten 23 Nisan mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gümüş mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmesi için yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılını kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Ata'mız 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek, 23 Nisan 1920'de millet iradesinin temelini atmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur. Bu tarihi günü çocuklara bayram olarak hediye etmesi onlara ne kadar değer verdiğinin ve geleceğin teminatı olarak görmesinin bir göstergesidir. Onlar, Cumhuriyetimize sahip çıkacak, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaklar. Bizlere düşen görev bugünün küçükleri, yarının büyükleri çocuklarımıza Atatürk sevgisini, Cumhuriyet, bağımsızlık ve demokrasi bilincini aşılamaktır. Cumhuriyetimizin 100. Yılında çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmesi için yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde çalışmaya, onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Sevginin, masumiyetin ve saflığın sembolü olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu bayramları kutlayabilmemiz için büyük mücadeleler veren Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA