Başkan Gültak, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı'nın hem Türkiye hem de Mersin genelinde büyük başarıyla seçimden çıktığını söyledi.

Gültak, katıldığı bir radyo programında, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Belediyesinin 4 yılda gerçekleştirdiği hizmetler, proje ve yatırımları da anlatan Gültak, cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2'nci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi, tüm seçmenleri o gün mutlaka sandığa gidip oy kullanmaya davet etti.

"Yoğun çalışmamızın meyvelerini seçimde aldık"

Sözlerine, "Türkiye Cumhuriyeti bu sene 100'üncü yılını dolduruyor. İnşallah hep beraber 29 Ekim'de 100'üncü yılımızın kutlamalarını yapacağız" şeklinde başlayan Başkan Gültak, "Türkiye, belki de tarihinin en kritik, en önemli seçimine gitti. Dolayısıyla teşkilatlar, partiler herkes yoğun çalışma içerisine girdi. Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati, Cumhur İttifakı'na ve Mersin'e gerçekten güç kattı. Ekibi ve ailesiyle yoğun bir şekilde çalıştı. Tabi partimiz, milletvekillerimiz, bizler de yoğun bir çalışma içerisine girdik ve bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum" dedi.

"Birilerinin hayalleri suya düştü"

Türkiye geneli ve Mersin'e bakıldığında kazananın Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Gültak; "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı ama güçlendirilmiş parlamenter sistem sevdaları, birilerinin başbakanlık sevdaları, birilerinin bu veya şu sevdaları suya düştü. Çünkü şu an itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara göre, sanırım cuma günü milletvekilleri mazbatalarını alacak, büyük ihtimalle pazar-pazartesi günü de mecliste yemin töreni başlayacak. Salt çoğunluğun çok üzerinde Cumhur İttifakı'nın milletvekili söz konusu. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'deki seçmenlerin siyasi partilere verdiği bir mesaj oldu.

'Evet; ekonomide sıkıntılar var. Evet deprem oldu, pandemi oldu ama bu işi çözerse Cumhur İttifakı çözer. Bu işi çözerse Recep Tayyip Erdoğan çözer' mesajını seçmenler sandıkta vermiş oldu. İkinci tura da kıl payı kaldı. Partilerimiz, teşkilatlarımız olarak hızlı bir şekilde programlarımıza başladık. Seçime iyi hazırlanıp disiplinli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta da Allah'ın izniyle ikinci turda Cumhurbaşkanımızı seçtirip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu başarıyı elde etmemizde emeği geçen teşkilatlarımıza, partililerimize, oy veren veya vermeyen bütün vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dinime küfreden Müslüman olsa"

Meclis toplantılarında, muhalif üyelerle kimi zaman yaşanan tartışmalara da değindiği konuşmasında Başkan Gültak, belediyeyi ağır bir borç ve faiz yükü ile devralmalarına rağmen ilçeyi değiştiren hizmet, proje ve yatırımlar ürettiklerini ancak muhalif üyelerin bunu da türlü yollarla engellemeye kalktığını ifade etti. "Ben, geçmiş yönetim döneminde başkalarına peşkeş çekilen arazilerimizi de yeniden belediyeye kazandırıyorum" diyen Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Dinime küfreden Müslüman olsa. Siz satın, peşkeş çekin. Biz ise düzeltelim. Önemli değil, önümüzü tıkayamayacaklar Allah'ın izniyle. Her halükarda asfalt dökmeye başlayacağız yakında. Elimizden geldiği kadar asfalt dökmeye, kaldırım yapmaya, hizmet vermeye devam edeceğiz. Onlar bizi engellesin. Vatandaş bunu görüyor; sahada olduğumuz, anlattığımız için de idrak ediyor. Tabi bir çöküş var. Akdeniz'de ciddi bir çöküş var. Büyükşehirde de Akdeniz'de de bizim üzerimize gelmelerinin nedeni de bu. Mersin'de bu güne kadar halkın içinde olan, hizmet üreten, kibirlenmeyen, çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı, kadınlarla sohbet etmesini bilen, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yapan tabi belediye başkanlarımız olmuş ama sayıları az. Halkın kalbine girdiğimizden dolayı kıskanıyor ve çöküşü yaşıyorlar. Bu çöküşün sonucunda da bu kavgaları çıkartıyorlar. Fakat biz önümüze bakıyoruz. Çünkü Akdeniz'de yapılacak çok iş var. Verdiğimiz birkaç sözümüz kaldı onları da 10 ay içinde yerine getireceğiz. Rabbim aday olmayı nasip ederse, halkımız da bizi tercih ederse gelecek 5 yılda da kaldığımız yerden hızlı bir şekilde büyüyerek, yeni projeler üreterek Akdeniz'de devam edeceğiz."

"Çay Mahallesi'nin çehresi değişti, vatandaşların evi çok değer kazandı"

Çay ve Barış mahallelerindeki yerinde kentsel dönüşüm projelerine de değinen Gültak, "Çay Mahallesi'ni bitirdik ve şu an 200'e yakın dairenin anahtarlarını hak sahiplerine dağıttık. Bu vatandaşlarımız yeni evlerinde oturuyorlar. Hatta 2 milyon TL civarı bir ücrete TOKİ'den aldığı yeni evini satılığa çıkaran da var. Düşünün; Çay Mahallesi'nde bir eve 2 milyon isteniyorsa ki satarlar, ev değerli çünkü. Yarın bir gün Barış Mahallesi'nde tahmin ediyorum 3 buçuk 4 milyon diyecek vatandaş. 100 metrekarelik bir dairenin kentsel dönüşümdeki pazarlık yaptığımız dönemdeki fiyatı 300 bin lira idi. Kendi evi ne ediyorsa onu düştük, üstüne para verdi, para aldı veya kafa kafaya geldi. Şimdi tabi, bir yandan para kazandılar, evleri tabuttan eve dönüştü. Donatı alanları, yeşil alanları, doğalgazı, interneti, altyapısı, asfaltı oldu. Çay Mahallesi sakinleri projeden çok memnun kaldı. Şimdi Barış'ta da tahmin ediyorum yılsonuna doğru yüklenici firma evleri teslim edecek. Biz de anahtarları teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"20 yıldır söylenen yalanları, 4 yılda bitirmek kolay değil"

Soru üzerine, Çay Mahallesi'nde tamamlanan yerinde kentsel dönüşüm projesine ilişkin kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği ve yalan haberin yayılmaya çalışıldığını hatırlatan Başkan Gültak, "Özellikle HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yaptığı şuydu; 'Evinizi, dükkanınızı elinizden alacaklar. Sizi asimile edecekler.' Hep yalan, yalan. Ama bugün geldiğimiz noktada artık Çay Mahallesi'nde oturanlar var, kimsenin evi zorla elinden alınmadı, kimse sürüklenmedi. Dolayısıyla hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. İster HDP, ister AK Parti, ister MHP, ister CHP'ye oy vermiş olsun, vatandaş şunu gördü; bir kere bu sistemde partisi önemli değil. Orada oturan bir kişinin mağdur olmayacağını anladı vatandaş. Dolayısıyla vatandaş bizden memnun, hükümetin, iktidarın yaptıklarından memnun. Tabi 20 yıllık bir yalan süreci vardı. 20 yıldır söylenen yalanları 4 yılda bitiremezsiniz. Doğru ve başarılı işler yapıyoruz. Elbette biraz zaman istiyor ama vatandaş artık Mustafa Gültak'a güveniyor ve söylediklerini dikkate alıyor. Bunu da sözle değil, yaptıklarımızla, icraatlarımız ile sağladık. Akdeniz'e artık huzur, barış ve kardeşlik geldi. Asla hiçbir ayırım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Halkımızın bize olan inancı ve güveniyle Akdeniz'i değiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023