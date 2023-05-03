Başkan Gültak, PKK'ya terör örgütü demeyen HDP'lilere tepki gösterdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, HDP'li meclis üyeleriyle AK Parti'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında "Pkk" ve "İstiklal Marşı" tartışması yaşandı. Başkan Gültak, PKK'ya 'terör örgütü' demeyen HDP'li üyelere tepki gösterdi.

Akdeniz Belediyesi Mayıs Ayı 1. Oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında HDP'li üyelerin sözlerine tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Demokrasiyi çok seviyorsanız, silahı elinizden bırakın. Bir kere PKK'ya terör örgütü demeyi öğrenin. Diyebiliyor musunuz" dedi.

HDP'li üye açık açık "PKK'ya terör örgütü demiyorum" dedi

Bu sırada HDP'li meclis üyelerinden biri, "Demiyoruz" diyerek terör örgütüne 'terör örgütü' demeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Başkan Gültak, "Demiyorsun değil mi, demiyorsun. Diyemezsin çünkü. Ben biliyorum demediğini ama halk duysun. Siz PKK'ya terör örgütü diyemezsiniz çünkü oradan talimat alıyorsunuz. Dönmüşsünüz bana demokrasiden bahsediyorsunuz. 'İstiklal Marşını okumuyorum, saygı duyuyorum' diyorsunuz. Bu mudur sizin devlet anlayışınız, bu mudur sizin Anadolu topraklarına sahip çıkışınız? O İstiklal Marşı için insanlar kanını, canını vermiş" diye konuştu.

HDP'li meclis üyelerinin meclis toplantısı açılışlarında İstiklal Marşı okumadıklarını hatırlatan Gültak, "İşinize gelmiyor tabi değil mi, topu çevirin. Bu halk sizi görüyor. Siz İstiklal Marşı okumuyorsunuz, PKK'ya terör örgütü diyemiyorsunuz. Ben FETÖ'ye, DEAŞ'a, sağdan gelen, soldan gelen tüm örgütlere terör örgütü diyebiliyorum. Ben milletimin haklarını savunurken siz savunamazsınız" şeklinde konuştu.

Tartışmaların büyümesi üzerine HDP'li Ali Tanrıverdi, Gültak'a "Tamam Başkan kapatalım bu konuları" deyince Gültak şöyle devam etti:

"Neden kapatalım konuyu, niye canınız mı sıkıldı, moraliniz mi bozuldu? Sen bir kere çık, benim polisimi askerimi öldüren PKK'ya terör örgütü de. Ondan sonra çık da bana demokrasiden nutuklar atmaya başla. Hikaye okumayın. Tüm dünyanın terör örgütü dediği PKK'ya bu mecliste terör örgütü diyemeyenler var." - MERSİN