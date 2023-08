Başkan Gültak: "Aziz milletimiz, 2024 Mart ayında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline teslim edecektir"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'de hiçbir ayrım yapmadan herkese ve her kesime eşit, adil ve nitelikli hizmet verdiklerini vurgulayarak, 20-25 yılda yapılamayan hizmet, proje ve yatırımları 4 yılda vatandaşlara kazandırdıklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'de hiçbir ayrım yapmadan herkese ve her kesime eşit, adil ve nitelikli hizmet verdiklerini vurgulayarak, 20-25 yılda yapılamayan hizmet, proje ve yatırımları 4 yılda vatandaşlara kazandırdıklarını söyledi. Gültak, "İnanıyorum ki aziz milletimiz beceriksizlik ve başarısızlıklarını sahte gündemlerle, algı siyaseti ve iftiralarla örtmeye çalışanların gerçek yüzünü ortaya koyacak ve 2024 Mart ayında emaneti beceriksizlerden alıp işi ehline, ustasına teslim edecektir" dedi.

Başkan Gültak, yaptığı yazılı açıklamasında, Akdeniz'de göreve geldiği ilk günden beri din, dil, inanç veya etnik köken üzerinden ayrımcılık yapmadıklarını vurguladı. Mersin Cemevi'ne 2 Alevi çalışan, kiliseye bir Hristiyan çalışan, Muğdat ve Ulu Cami'ye de 2 çalışan vererek Mersin ve Akdeniz'de asla din, dil, mezhep veya ırk ayırımı yapmadan her kesime hizmet verdiklerini, 7'den 70'e her insana dokunan hizmet ve projeleri hayata kattıklarını belirten Gültak, "Geçmiş 20-25 yılı heba edilen Akdeniz'i ve 65 mahallemizi değiştiren hizmet ve projeleri gerçekleştirmek için çok çalıştık. Kimileri için sadece hayaldi ama biz gerçeğe dönüştürdük, Çay Mahallesi'nde 415 modern konuttan oluşan, çocuk parkları ve yeşil alanları, camisi, dükkanları ve ticaret merkezinin bulunduğu yerinde kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasını sağladık. Mahalleli yüzlerce insanımız bugün yeni evlerinde huzur ve güven içinde yaşamaktadır. Aynı şekilde yıllar içinde çöküntü bölgesine dönüşen Barış Mahallemizde kentsel dönüşümün başlamasına öncülük ettik. Bu mahallemizi dönüştürme projesi de aralıksız şekilde sürmektedir. Şunu da kaydetmek isterim ki, 2024 yılı seçimlerinde yeniden seçilmemiz halinde Akdeniz'de aciliyet teşkil eden 5-6 mahallemizde daha kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Asla ayırım yapmadan her mahallemize eşit hizmet veriyoruz"

Bu kentte doğmuş, sokaklarında büyümüş ve çalışmış bir kişi olduğumu hatırlatan Gültak, "Mersin'i çok iyi bilen, Mersinlileri yakından tanıyan bir kardeşiniz olarak, halkın takdiri ve teveccühü ile seçildiğim Akdeniz'in 65 mahallesine asla hiçbir ayırım yapmadan hizmet ulaştırıyoruz. Akdeniz'e yeni parklar, spor sahaları ve yeşil alanlar kazandırıyor, zamanla eskiyip atıl kalanları da yeniliyoruz. Her yıl binlerce çocuğumuzu spor kurslarında yetiştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Asla ayırım yapmadan ihtiyaç duyan her mahallemizde, uygun yer olması halinde taziye evleri inşa ediyor, kültür ve sanat evlerini açıp kadınların ve gençlerin hizmetine sunuyoruz. Bugüne dek Akdeniz'de toplam 13 mahalle ve kültür sanat evi açtığımızı belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Liseden üniversiteye, gençlerimizin eğitim hayatına destek veriyoruz"

İlçede asfalt, yama ve sathı kaplama çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Gültak, "Kırsal mahallelerimizin bahçe yollarında sathi kaplama yapıp, üreticilerimizin nakliyede yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Birilerinin geçmişte unuttuğu gençlerimiz için Akdeniz'de ilk kez bir etüt merkezini hizmete açtık. Gençlerimiz burada üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilmektedir. Ayrıca e-portal üzerinden de gençlerimizin eğitimine destek oluyoruz. Bu sayede bugüne dek birçok gencimiz, diledikleri üniversite ve bölümleri kazanarak hayallerine kavuştu. Üniversite kazanan Akdenizli gençlerimizi unutmuyor, nakdi destek sunuyoruz. Yine gençlerimiz için ders çalışabilecekleri kütüphaneler kurduk. Mersin'in ilk Bilim Merkezini Gündoğdu Mahallemize kazandırdık, yakında da açılışını yapacağız. Arap kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı yaşadığı Karaduvar Mahallemizde geçen yıl 3'üncü geleneksel balık festivalimizi organize ettik. İlçemizin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Esenli'de geçen haftalarda ikinci üzüm şenliğimizi düzenledik. Yakın zamanda Dikilitaş'ta gül festivalimizi organize edeceğiz. Yakın geçmişte istenmeyen olaylarla gündeme gelen Akdeniz'i festivaller, şenlikler ve kültürel etkinliklerle tanınır hale getirdik. Karaduvar Mahallemize 20 dönümlük bir park kazandırıp vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüm sahil şeridini duvarlarla örüp, dev kayalarla sahili tahkim ettik, plajı özel araçla eleyip her türlü çöp ve atıktan temizledik" diye konuştu.

"Sizi ne rahatsız etti"

Hakkında söylenen sözlere de yanıt veren Gültak, "Soruyorum, acaba sizleri rahatsız eden şey birkaç yıl öncesine dek uyuşturucu batağına çekilmek istenen gençlerimiz ve çocuklarımıza, eğitimde sağladığımız destekler sayesinde bugün Türkiye'nin en güzel üniversite veya liselerini kazanmaları mıdır? Geçmişte kendi haline bırakılan, dört duvar arasına hapsedilen Akdenizli kadınları, kentimizin ve ülkemizin farklı şehirlerine düzenlediğimiz tarih, kültür ve doğa gezilerine götürmemiz midir sizleri rahatsız eden? ya da pozitif ayrımcılık uygulayıp kadınları ekonomik ve sosyal hayata katmamız, kültür sanat evlerinde verdiğimiz farklı kurslarla meslek sahibi yapmamız, mikro kredi desteğine ulaşmalarını sağlamamız, kooperatifler kurup tarımsal üretime katmamız mıdır uykularınızı kaçıran? Annelerimizin en büyük talebini yerine getirip, yüzme havuzuna gidememiş çocuklarımızın ayağına yüzme havuzlarını götürüp onlara yüzme öğretmemiz midir sizleri irite eden? Yoksa kanser hastası vatandaşlarımızı tedavi için hastanelere götürüp, ardından tekrar evlerine ulaştırdığımız, Türkiye'de başka bir örneği olmayan 'Umuda Yolculuk' projemiz midir sizi bu kadar endişelendiren? Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımıza dokunduğumuz evde kişisel bakım hizmetimiz midir yoksa sizleri rahatsız eden? Asıl at gözlüğü takanlar kibre batarak kendini Kaf Dağı'nın üzerinde sananlar, vatandaşı azarlayıp tepeden bakanlar, yıllardır sadece ekmek parasını kazanmanın mücadelesini veren kentli esnafı mağdur edenler ve bu yoldan gidenlerdir. Malum siyasi partinin milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldığı ilçe kongresinde kendini kaybederek, 'Mustafa Gültak'ın o koltukta oturması beni yaralar' diyebilmiştir. Siyasi nezaket sınırlarını aşan bu laf, her şeyden önce kıymetli oylarıyla bizlere bu görevi tevdi eden vatandaşlarımızın iradesine hakarettir, haddini aşmak, kendini bilmezliktir" dedi.

"Birileri ile pazarlık içinde misiniz? Akdeniz'i başkalarına peşkeş mi çekiyorsunuz?"

"Mersin'i alacağız deyip, Akdeniz için hiçbir hedef koymayan CHP Grup Başkan Vekili Başarır, bu söylemiyle CHP'ye gönül veren vatandaşlara da ihanet içindedir" diyen Gültak, "Anlaşılıyor ki bu ifadeler CHP'li yöneticilerin, Akdeniz'i kirli pazarlılara alet edip, başka bir partiye teslim etme hevesi içinde olduğunun açık göstergesidir. Akdeniz'i başka birilerine peşkeş mi çekiyorsunuz? Birileri ile perde arkasında pazarlık içinde misiniz? Neden, kendi adayımızla Akdeniz'i de alacağız' diyemiyorsunuz? Malum vekil '2024 yılı Mart ayında öyle bir kaybedeceksin ki, bir daha Akdeniz senin gibi bir belediye başkanını görmeyecek. Mersin'i kimselere vermeyiz' demiştir. Yerel seçimlere yaklaşık 7 buçuk ay kaldı. O gün geldiğinde aziz milletimiz, kendini kaybedenlerin boyunun ölçüsünü alacak, hak ettikleri cevabı verecektir. Tıpkı 2023 Mayıs ayı genel seçimlerinde olduğu gibi, Mersinlilerin iradesini ve tercihini seçim sandıklarında hep birlikte göreceğiz. Genel seçimleri kaybettikleri gibi, 2024 yılı yerel seçimlerini de kaybetme korkusuna şimdiden kapılanların, HPD'ye şirin gözükmek adına, bugün böyle açıklamalar yaptığı gün gibi ortadadır. Fakat bilesiniz ki, aziz ve vefakar milletimiz yalanlarınızı, kibir, öfke ve hasetle söylenmiş laflarınızı yemez. Oluşturmak istediğiniz algı siyasetiyle, aldatıcı sözlerle ancak kendinizi kandırırsınız. Bu koltukta oturmam sizi yaralıyor da yıllarda yönettiğiniz Akdeniz'e neden hak ettiği hizmetleri, proje ve yatırımları ulaştırmadınız? Neden kentin kalbi Akdeniz'i, diğer ilçeleri 20-25 yıl geriden takip etmek zorunda bıraktınız? Akdeniz'in saygıdeğer insanlarını neden terk ettiniz? Yönetimde olduğunuz uzun yıllarda sergilediğiniz mahirliğiniz, başarınız nedir, nelerdir" diye konuştu.

Akdeniz'de gönül belediyeciliği ilkesiyle çalıştıklarını kaydeden Gültak, "Adaletle, eşitlik içinde yönetmeye barış, kardeşlik ve huzur en önemlisi de herkesin kendini güven içinde hissettiği bir iklimle değiştirip dönüştürmeye devam edeceğiz. Herkes en güzel hizmeti hakça, eşitçe alacak. Bundan kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. Hep söylediğim üzere; sanayisi, tarımı, ticareti ve ekonomisiyle Akdeniz, Mersin'in kalbidir. Akdeniz'de yaşayıp bu kalbin atmasını sağlayan Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, Hristiyan'ı ile bütün vatandaşlarımız da eşittir, kıymetlidir ve her türlü hizmetin her zaman en güzeline layıktır. ve inanıyorum ki aziz milletimiz; her türlü beceriksizlik ve başarısızlıklarını sahte gündemlerle, yalan ve iftiralarla örtmeye çalışanların gerçek yüzünü ortaya koyup, 2024 yılı Mart'ında emaneti beceriksizlerden alarak ehline, ustasına teslim edecektir" dedi. - MERSİN