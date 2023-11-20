Başkan Gültak: "Akdeniz'de artık hiçbir insanımız ayrıştırılmıyor, ötekileştirilmiyor"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz halkının talep ettiği hizmetleri yerine getirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydederek, "Şimdi daha da iyiyiz. Akdeniz'de artık hiçbir insanımız etnik kökeninden dolayı ayrıştırılmıyor, ötekileştirilmiyor" dedi.

Mahalle gezilerine hız veren Başkan Gültak, son olarak Huzurkent'e bağlı Kulak, Bahşiş, Adnan Menderes ve Köselerli mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Akdeniz'i değiştiren, kadınlar ve gençlerin yaşamına dokunan hizmet ve projeleri anlatan Başkan Gültak, 2024 yılı yerel seçimleri için vatandaşların desteğini de istedi. Meclis üyeleri ve Başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaretinde Başkan Gültak, vatandaşların talebi üzerine belediye tarafından Kulak Mahallesindeki Ulu Cami'ye kazandırılan gasilhaneyi de gezerek ekiplerden bilgi aldı. Kültür ve sanat evinde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Huzurkent bölgesine 3'üncü kültür ve sanat evini kazandıracaklarını söyledi. Gültak, "Akdeniz'e kazandırdığımız kültür ve sanat evlerine gelen kadınlar dikiş, nakış, takı-tasarım becerisi kazanıyor, okuma yazma öğreniyor, küçük çocuklarını getirebilecekleri mekanlar kazanıyor. Kadınlar buralarda meslek öğreniyor ve sosyalleşiyor. Eskiden gidebilecekleri bir yer yoktu. Şimdi ise gelebilecekleri mekanları var. Bu da bizleri mutlu ediyor. Ayrıca kursiyer kadınları Konya, Gaziantep, Nevşehir, Hatay ve Ankara'ya gezilere götürüyoruz. Bu konuda çok talep alıyor ve elimizden geldiği kadar değerlendiriyoruz. Biz, vatandaşlarımız için kafa yoruyor, çalışıyor ve üretiyoruz. Çünkü biz halkımızı, milletimizi seviyoruz" dedi.

"Üçüncü kültür ve sanat evini yapacağız"

Tarımsal üretimin yoğun olduğu mahallelerin yollarına yapılan sathi kaplama çalışmalarını da hatırlatan Gültak, "Bizden önceki dönemlerde bahçe arası yollar hiç soğuk asfalt ile kaplanmamıştı. Şimdi ise hepsini yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü soğuk asfalt sayesinde üreticilerimizin bahçesi, ağaçları tozdan topraktan zarar görmüyor, ürünleri heba olmuyor. Daha önce ise sadece mucur dökülüyordu ve her yağmurda bu mucur yok oluyordu. Milli servet ve onca emek boşa gidiyordu. Diğer yandan sağlık ocağınız harabe haldeydi. Orayı da düzenleyip, ayrıca kültür evi ve kreş kazandırdık. Şimdi sırada 3'üncü kültür sanat evi var. Gasilhaneniz yoktu, onu da yaptık. Ekiplerimiz, morg yapımı için de gereğini yapacak" ifadelerini kullandı.

Akdeniz halkının talep ettiği hizmetleri yerine getirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydeden Gültak, belediyeyi borç yükü ile devraldıklarını, bir yandan borcu öderken hizmet ve proje ürettiklerini vurguladı. Hizmet ve projelerin yanı sıra, Akdeniz'e artık huzur, barış ve kardeşliğin geldiğini dile getiren Gültak, "Şimdi Daha iyiyiz. Akdeniz'de artık hiçbir insanımız etnik kökeninden dolayı ayrıştırılmıyor, ötekileştirilmiyor. Daha 5 sene önce kavga, gürültü, biber gazı vardı. Milletimizi birbirine düşürmüşlerdi. Bugün ise barış ve huzur var, her yere hizmet gidiyor, kimse ayrıştırılmıyor. Akdeniz'de kardeşlik var artık, kimse kavga etmiyor. Eğitime ve kadına çok önem veriyoruz. Gençlerimizi hayalini kurdukları üniversiteleri kazanmaları için Akdeniz'de ilk kez etüt merkezini hizmete açtık. Çocuklarımız burada rahatlıkla ders çalışıyor, sınava hazırlanıyor. Lise giriş sınavına girecek ortaokul mezunu çocuklarımız için internet üzerinden sınava hazırlanabilecekleri bir portal oluşturduk. Çocuklarımıza eğitimde sağladığımız fırsat eşitliğinin meyvelerini de aldık, birçok gencimiz ülke sıralamasında hem dereceye girdi, hem de hayalini kurdukları üniversiteleri kazandı" diye konuştu.

"Büyük bir yetenek olan Hatip'e sahip çıktık"

Spora ve sporcuya da büyük destek verdiklerinin altını çizen Gültak, kick boksta dünya şampiyonlukları olan ve hamallık yaparak ailesinin geçimine katkı sunan Hatip Emlek'e sahip çıktıklarını da anlattı. Gültak, "Sporcumuz Hatip, Kick Boks Milli Takımı'na çağrıldı. Şimdi Portekiz'de ve inşallah dünya şampiyonu olup dönecek. Halde hamallık yapan Hatip'i belediyemizde işe aldık. Artık yanımızda çalışacak ve dilediği zaman antrenman yapacak. Bu çocuk büyük bir yetenek ve biz sahip çıktık. Yine Hilal kızımıza sahip çıktık. Babasını ikna edip antrenmanlara başladı ve 16 yaşında kick boksta dünya birincisi oldu. Dolayısıyla Akdeniz'de artık kadına, gence, çocuğa yatırım var. Bu da huzuru, mutluluğu ve kardeşliği getiriyor" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm ile Çay Mahallesi sakinlerinin yaşamının değiştiğini ve halkın projeden büyük memnuniyet duyduğunu ve devamını istediğini kaydeden Gültak, 6 Şubat depreminin, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Yaptıkları anketlerde kadınların büyük desteğini aldığını da dile getiren Gültak, "Demek ki yaptıklarımızın karşılığını almışız. Kadınlara teşekkür ediyorum. Bu oran gençlerde de yüzde 70'leri buluyor. Çünkü eğitime ve spora yaptığımız proje ve yatırımlarla gençler de önlerini açtığımızı gördüler. Akdeniz'de huzuru, barışın ve kardeşliğin ayrıca hizmetlerin devamını istiyorsanız ben de 2024'te sizlerin desteğini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Huzurkent'e bağlı mahallelerde yaptığı esnaf ziyaretinden sonra Gültak, gün içinde tamamen yenilenen Fatih Parkı'nda ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından farklı bölgelerde gerçekleşen asfalt serimi ile kaldırım yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyip bilgi aldı. - MERSİN