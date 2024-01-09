Başkan Güler'e coşkulu karşılama

2024 yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı

Başkan Güler: "Yeni siyaset vicdanlar, sevgi, çalışma ve üretim üzerine olacak. Boş laf yok, iş yapmak var, çatışmak yok, kardeşlik var"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya girişinde yoğun bir kalabalık eşliğinde karşılandı. Kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Başkan Güler, "Tekrar size hizmet etme şerefini ve fırsatını bana verdiği için Allah'a hamdolsun. Biz sizlerle birlikte 50 yıldır bu memleket için hizmette bulunuyoruz. Dolayısı ile şimdi güzel Ordumuzu 19 ilçesi ile birlikte harika ve daha yaşanabilir bir yere dönüştürme gayreti içerisinde olacağız. Yeni siyaset vicdanlar, sevgi, çalışma ve üretim üzerine olacak. Boş laf yok, iş yapmak var, çatışmak yok, kardeşlik var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak Pazar günü Ordu'nun da aralarında bulunduğu büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıkladı. Halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler'i Ordu'ya dönüşünde karşılamak isteyen binlerce vatandaş, Ünye ilçesindeki Akçay mevkiinde hazırda bekledi. Vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde Başkan Güler'i beklerken, bazı vatandaşlar ise karşılamaya atları ile gelerek, renkli görüntüler oluşturdu. Alana giriş yapan Başkan Güler, yoğun kalabalığı selamladı.

"Ordumuzu gelecek yüzyılın yıldızı haline getireceğiz"

Sonrasında Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ordu için yola çıktıklarını söyledi. Güler, "Tekrar size hizmet etme şerefini ve fırsatını bana verdiği için Allah'a hamdolsun. Biz sizlerle birlikte 50 yıldır bu memleket için hizmette bulunuyoruz. Dolayısı ile şimdi güzel Ordumuzu 19 ilçesi ile birlikte harika ve daha yaşanabilir bir yere dönüştürme gayreti içerisinde olacağız, Allah yardımcımız olsun. Buradaki en büyük destekçimiz önce Allah, sonra sizlersiniz. Sizler beraber bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmaları yaparken, her tarafı zaten şantiye haline getirdik, şimdi daha fazla yatırım, yol, su ve altyapı yatırımları ile Ordumuzu gelecek yüzyılın yıldızı haline getireceğiz" diye konuştu.

"Kavgadan ve çatışmadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya mesaj vereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Buradaki hedefimiz 'huzur kenti olsun' istiyoruz. Kavgadan, çatışmadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya da mesaj vereceğiz. Bu sevgi seli aynı zamanda sadece yerel seçim göstergesi olmayacak, dünyaya ve mazlumlara, ezilenlere ve hakkı yenilenler ile aynı zaman zulüm altında mücadele eden kardeşlerimize mesaj olacak. Onun için bu sadece bir belediye seçimi değil, Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği bir mesaj olacak, bu bakımdan anlamlı. Bu mesajı çok gür bir şekilde Ünye, Fatsa ve Altınordu Meydanı'ndan 19 ilçesi ile birlikte 772 mahallesi ile birlikte vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Çalışkan ittifakın parçaları olarak hep birlikte yürüyeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Güler, "Bu çalışkan ittifakın parçaları olarak milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ile sizlerle beraber yürüyeceğiz. 5 yıl önce göreve başlarken 'sevgiyi büyüteceğiz' diye geldim ve sözümüzde duruyorum. Sonrasında erdemlikten bahsettik, erdemlik mert ve delikanlı olmaktır, sözünde durmak ve doğruyu savunurken çekinmemektir. Burada bizim en önemli örneğimiz Cumhurbaşkanımızdır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu birlikteliği çok güzel savunuyorlar. Dolayısı ile dostlar sevinecek, düşmanları da biraz üzeceğiz. İsteriz ki o düşmanlar da dostumuz olsun. Onların hepsine gönlümüz açık. Sevgi o kadar büyük ki, bütün kötülükleri silecek kadar büyük" şeklinde konuştu.

"Yeni siyaset vicdanlar, sevgi, çalışma ve üretim üzerine olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Ben ve biz yok, siz varsınız, bizim en büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Yeni siyaset vicdanlar ve sevgi üzerine, çalışma ve üretim üzerine olacak. Boş laf yok, iş yapmak var. Çatışmak yok, kardeşlik var. Biz, 85 milyon ile birlikte bütün dünyaya kardeşlik, birlik ve beraberlik ile sevgi mesajını vereceğiz. Çalışmak bizde, destek sizden."

Başkan Güler, Ünye programının ardından Fatsa ve Altınordu ilçesinde de vatandaşlar ile bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.